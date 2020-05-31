Зеленскому предложили выдворить всех россиян из Крыма

Экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выселить всех граждан России с территории Крымского полуострова.

По словам бывшего парламентария, в ближайшее время правительство Украины потребует от властей Крыма покинуть полуостров россиян, которые приехали после воссоединения Крыма с Россией. Чубаров пригрозил, что в противном случае жители РФ будут "выдворены".