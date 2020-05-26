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Источник Правда.Ру

Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом

Мир » Бывший СССР

Борьба с коронавирусом стала центральной темой разговора Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты России и Казахстана провели беседу по телефону.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции", — говорится в сообщении.

Также обсудили сотрудничество двух стран по разным вопросам. В частности, интеграцию в ЕАЭС.


Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жители Казахстана игнорируют карантин. Это стало причиной роста числа инфицированных COVID-19. Президент дал поручение руководителям городов исправить ситуацию и привлечь к ответственности нарушителей самоизоляции.

Также в Казахстане отменили намаз из-за эпидемии. Праздновать окончание Рамадана местным жителям пришлось дома. Традиционно в этот день мусульмане проводят массовые молитвы, но в этом году их запретили.

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Соловьев отверг предложение Гордона об интервью

Мир » Бывший СССР

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинский журналист Дмитрий Гордон предложил провести с ним интервью.

По словам Соловьева, эта идея звучит так же глупо, как если бы нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.

"Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью", — заявил телеведущий.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Названо условие для возвращения грузинского посла в Киев

Мир » Бывший СССР

В Грузии завершили консультации с грузинским послом на Украине Теймуразом Шарашенидзе, которого отозвали из Киева после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

В грузинском МИД сообщили, что будут наблюдать за шагами украинского руководства по нормализации двусторонних отношений, а потом определятся с датой возвращения своего посла в украинскую столицу.

"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий на Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла на Украину", — сообщили в МИД Грузии.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

украина михаил саакашвили

Жители Казахстана игнорируют карантин

Мир » Бывший СССР

В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что это из-за несоблюдения карантинных ограничений жителями городов.

"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", — пояснил глава государства.

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