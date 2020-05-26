В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что это из-за несоблюдения карантинных ограничений жителями городов.
"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", — пояснил глава государства.
Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.
Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство и, чтобы замять уголовное дело, предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинский журналист Дмитрий Гордон предложил провести с ним интервью.
По словам Соловьева, эта идея звучит так же глупо, как если бы нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.
"Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью", — заявил телеведущий.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
В Грузии завершили консультации с грузинским послом на Украине Теймуразом Шарашенидзе, которого отозвали из Киева после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
В грузинском МИД сообщили, что будут наблюдать за шагами украинского руководства по нормализации двусторонних отношений, а потом определятся с датой возвращения своего посла в украинскую столицу.
"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий на Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла на Украину", — сообщили в МИД Грузии.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.
Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его словам, Россия сократит дотирование режима Александра Лукашенко.
"Мы не можем больше платить за формальное декларирование себя союзником. А уж тем более мы не можем платить за это на фоне явных и скрытых угроз, которые следуют из Белоруссии последнее время", — пояснил Безпалько.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.