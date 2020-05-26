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Источник Правда.Ру

Россия остановила транзит газа через Польшу

Мир » Европа

26 мая "Газпром" прекратил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал-Европа".

Об этом сообщил немецкий оператор Gascade, который принимает газ на территории Германии.

"В этом году из-за переизбытка предложения на европейском рынке газа экспортные объёмы "Газпрома" в Европу могут упасть на 15-20%, поэтому неудивительно, что прокачка через отдельные маршруты падает. Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объёмам", — объяснил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко решение "Газпрома".

газ польша газпром ямал-европа дмитрий маринченко
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В Китае найден древний кувшин с неизвестной жидкостью

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции  Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.

Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.

В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.

Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу. 

китай кувшин гробница исследование археологические находки

Австрийский канцлер прокомментировал задержание президента в кафе

Мир » Европа

Задержание президента Австрии Александера Ван дер Беллена показывает, насколько жители страны радуются отмене ограничительных мер.

Такое мнение высказал австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значения — президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила все больше могут быть смягчены, и мы можем все больше возвращаться к нормальности. Это должна быть наша общая цель", — пояснил политик.

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Испанцы стоят в очередях за бесплатной едой

Мир » Европа

Правительство Испании собирается принять закон о минимальном прожиточном минимуме, который сможет гарантировать пособия для самых уязвимых слоев населения.

А пока Испанцы стоят в очередях за бесплатной едой благотворительных организаций.

испания коронавирус правительство благотворительность

Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер

Мир » Европа

Впервые в истории Франции женщина-трансгендер стала мэром города. Речь идёт о 55-летней Мари Ко и городе Тиллуа-Лес-Маршьен.

"Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции", — рассказал соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.

Население города составляет всего 550 человек.

мэр мари ко франция трансгендер тиллуа-лес-маршьен

Медведеву в образе Сейлор Мун сравнили с Билли Айлиш

Спорт » Фигурное катание

Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.

Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.

В список вместе с Медведевой вошли:

  • модель Тейлор Хилл;
  • певица Билли Айлиш;
  • певица Холзи;
  • актриса Эмили Бетт Рикардс.

Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:

  • чемпионат России;
  • чемпионат Европы;
  • финал "Гран-при";
  • чемпионат мира.

В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.

билли айлиш фигурное катание евгения медведева
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