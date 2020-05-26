26 мая "Газпром" прекратил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал-Европа".
Об этом сообщил немецкий оператор Gascade, который принимает газ на территории Германии.
"В этом году из-за переизбытка предложения на европейском рынке газа экспортные объёмы "Газпрома" в Европу могут упасть на 15-20%, поэтому неудивительно, что прокачка через отдельные маршруты падает. Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объёмам", — объяснил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко решение "Газпрома".
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Задержание президента Австрии Александера Ван дер Беллена показывает, насколько жители страны радуются отмене ограничительных мер.
Такое мнение высказал австрийский канцлер Себастьян Курц.
"Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значения — президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила все больше могут быть смягчены, и мы можем все больше возвращаться к нормальности. Это должна быть наша общая цель", — пояснил политик.
Правительство Испании собирается принять закон о минимальном прожиточном минимуме, который сможет гарантировать пособия для самых уязвимых слоев населения.
А пока Испанцы стоят в очередях за бесплатной едой благотворительных организаций.
Впервые в истории Франции женщина-трансгендер стала мэром города. Речь идёт о 55-летней Мари Ко и городе Тиллуа-Лес-Маршьен.
"Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции", — рассказал соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.
Население города составляет всего 550 человек.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.