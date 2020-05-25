В Грузии завершили консультации с грузинским послом на Украине Теймуразом Шарашенидзе, которого отозвали из Киева после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
В грузинском МИД сообщили, что будут наблюдать за шагами украинского руководства по нормализации двусторонних отношений, а потом определятся с датой возвращения своего посла в украинскую столицу.
"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий на Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла на Украину", — сообщили в МИД Грузии.
Судьба экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича показывает, что заигрывания с Западом ни к чему хорошему не приводят.
С таким заявлением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Вашингтон заинтересован в продвижении выгодных ему лиц на главные государственные посты.
"Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот", — отметил Пушков.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.
Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его словам, Россия сократит дотирование режима Александра Лукашенко.
"Мы не можем больше платить за формальное декларирование себя союзником. А уж тем более мы не можем платить за это на фоне явных и скрытых угроз, которые следуют из Белоруссии последнее время", — пояснил Безпалько.
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинский журналист Дмитрий Гордон предложил провести с ним интервью.
По словам Соловьева, эта идея звучит так же глупо, как если бы нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.
"Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью", — заявил телеведущий.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.