"Поверьте мне!" - главный лозунг Трампа, кандидата в президенты США

У Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки появился новый, как он уверен, беспроигрышный лозунг для обращения к избирателям: "Поверьте мне!".

Поскольку экономика страны из-за пандемии коронавируса сталкивается с беспрецедентной рецессией и растущей безработицей (уже остались "на улице" более 38 млн американцев), Трамп все чаще говорит о будущем восстановлении, которое — это уже понятно — не станет реальностью до ноябрьских выборов.

В чем — поверить?

Трамп просит избирателей не обращать внимания на проблемы по всей стране и дать ему еще один четырехлетний срок, чтобы он смог реализовать свои обещания по восстановлению экономики в 2021 году.

"В четвертом квартале ты увидишь несколько больших цифр, и в следующем году у тебя будет отличный год," — говорит Трамп, обращаясь к избирателю.

Его главный экономический советник, Ларри Кудлоу, тоже активно призывает "ждать до следующего года", обещая "Большой взрыв в 2021 году".

Почему выбрана такая тактика

Это тактика "отсроченного вознаграждения" — единственное, что может сейчас использовать Трамп, поскольку коронавирус лишил Штаты быстро развивающейся экономики, которая должна была стать ядром его предвыборного послания.

Теперь Трамп доказывает избирателям, что если он однажды помог поддержать экономику, он может сделать это снова.

"Мы построили самую большую экономику в мире. И сможем — я знаю, как, — это повторить", — часто говорит Трамп.

Экономисты, однако, предупреждают, что по данным Бюджетного управления Конгресса, на восстановление экономики уйдут годы.

Избиратели традиционно разделились

Данные опросов показывают, что у Трампа шанс убедить американцев, что все будет хорошо в следующем году:

экономика улучшится — считает 41%;

экономика ухудшится — 40%.

Таков итог опроса, проведенного по заказу Аssociated Press NORC Center for Public Affairs Research.

Как отмечают социологи, мнения людей расходятся в зависимости от их политических взглядов:

большинство республиканцев — 62% — считают, что экономика улучшится в следующем году;

большинство демократов — 56% — что она ухудшится.

И только 49% американцев сегодня одобряют то, как Трамп управляет экономикой, по сравнению с 56% в марте.

Тем не менее тот же опрос показывает, что:

66% американцев утверждают, что их личное финансовое положение хорошее;

ожидают, что оно скорее улучшится, чем ухудшится в следующем году — от 37% до 17% избирателей.

Майкл Стил, республиканец, политтехнолог: