Россия не позволяла американской стороне совершать облет Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.
Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но, к сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами", — сообщил представитель Белого дома.
О'Брайен также назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
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