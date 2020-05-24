В США назвали Калининград "кинжалом в сердце Европы"

Россия не позволяла американской стороне совершать облет Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но, к сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами", — сообщил представитель Белого дома.

О'Брайен также назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".