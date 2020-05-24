Помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун сообщила о том, что в Таиланде за последние сутки не было обнаружено ни оного случая заражения коронавирусом. Смертей от инфекции также не зафиксировано.
"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", — сказала она.
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