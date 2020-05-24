Таиланд на сегодня свободен от коронавируса

Помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун сообщила о том, что в Таиланде за последние сутки не было обнаружено ни оного случая заражения коронавирусом. Смертей от инфекции также не зафиксировано.