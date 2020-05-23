В ночь на субботу на территории Грузии был отменен режим чрезвычайного положения, а также снят комендантский час. Жители страны отметили это хлопушками, фейерверками, гудками машин.
Центральные улицы Тбилиси заполнились людьми, которые друг друга с вновь приобретенной свободой передвижения.
Снятый комендантский час был самым длинным в истории страны и продолжался 53 дня.
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