Сотрудник Cambridge Analytica даст показания в сенате

Экс-сотрудник британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Коган, обвиняемый в сборе данных 87 млн пользователей Facebook, даст показания перед сенатом США.
По данным The Hill, Коган предстанет перед подкомитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту верхней палаты конгресса.
Сообщается, что Коган принимал участие в незаконной передаче данных пользователей с помощью специального приложения.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что компания Кембридж Аналитика действительно занималась сбором личных данных пользователей Facebook.
Недавно в сети появилась информация о том, что компания похитила данные больше 50 миллионов аккаунтов. В связи с этим предприниматель Брайан Актон написал в Twitter, что пришло время удалить социальную сеть Facebook. Актон вместе с партнёрами продал мессенджер WhatsApp компании Марка Цукерберга в 2014 году.
Читайте больше:
Основатель WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Великие и всемогущие, повелители толп — они собирали на свои действа стадионы, делали состояния, однако не смогли пройти экспериментальную проверку.
12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд
Производство ЗРК С-500 на турецкой территории - это больше турецкие "хотелки", чем реальность. Тем не менее шантаж Турцией России в последнее время удается.