Сотрудник Cambridge Analytica даст показания в сенате

Экс-сотрудник британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Коган, обвиняемый в сборе данных 87 млн пользователей Facebook, даст показания перед сенатом США.

По данным The Hill, Коган предстанет перед подкомитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту верхней палаты конгресса.

Сообщается, что Коган принимал участие в незаконной передаче данных пользователей с помощью специального приложения.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что компания Кембридж Аналитика действительно занималась сбором личных данных пользователей Facebook.

Недавно в сети появилась информация о том, что компания похитила данные больше 50 миллионов аккаунтов. В связи с этим предприниматель Брайан Актон написал в Twitter, что пришло время удалить социальную сеть Facebook. Актон вместе с партнёрами продал мессенджер WhatsApp компании Марка Цукерберга в 2014 году.

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