В Крыму рассказали о шансах Порошенко услышать гимн Украины на полуострове

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что президент Украины Петр Порошенко никогда не услышит украинский гимн на полуострове.

По его словам, для крымчан существует лишь один родной гимн, которым они гордятся, - гимн России. Напомним, ранее Порошенко заявил, "что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе".

Полонский по этому поводу пояснил, что "у нас эти гимны давным давно не звучат, и крупно сомневаюсь, что будут звучать вообще, когда бы то ни было. У крымчан и севастопольцев есть свой государственный гимн - это гимн Российской Федерации. Гимн, которым мы гордимся и с удовольствием поем".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что трое молодых людей 18-19 лет во время вече, которое проходило на Соборной площади в Славянске, отказались вставать во время исполнения украинского гимна.

На видео, которое попала в Сети, видно, что на ребят обратили внимание местные активисты-националисты, которые сочли, что таким образом молодые продемонстрировали "неуважение к стране, в которой они проживают", и сделали вывод, что связано это с отсутствием патриотического воспитания в школе или позицией их родителей, которые, возможно, "воюют в ДНР".

К месту инцидента подъехала полиция. После проверки документов, ребят отпустили.

Позже советник главы СБУ Юрий Тандит пояснили, в каких случаях при исполнении государственного гимна следует вставать. По его словам, обычно первый раз за день гимн звучит в шесть часов утра. Он сам это помнит с самого детства. Конечно, это не значит, что все должны вскочить с кроватей и стоять. "Это абсурд", - отметил он, добавив, что на официальных мероприятиях и в торжественных случаях гимн следует слушать стоя.