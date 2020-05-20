Экс-дипломат: Китай открыт перед миром как никогда

Власти Китая признали, что не сразу сообщили миру о новой коронавирусной инфекции. И сделали это они потому, что не боятся санкций и открыты всему миру.

Такое мнение высказал экс-дипломат, специалист по Китаю, Японии Валерий Грешных.

"Если бы они боялись санкций, то они бы никогда не признались в этом. Они бы просто молчали, они бы не комментировали. Как раз то, что вслух они дали их главному инфекционисту публично заявить о том, что власти вначале от него самого скрывали масштабы происходящего и только потом его нехотя допустили к реальной фактуре по Уханю, ему руководство Китая предоставило возможность выступить по этому вопросу", — уверен эксперт.

По его словам, Китай чувствует свою политическую силу. И они немедленно реагируют на то, что происходит в стране. Так, новая вспышка коронавируса произошла в провинции Цзилинь, и тут же были сняты с постов высшие должностные лица региона.

"Китайцы сейчас настолько публично открыты перед всеми в вопросах коронавируса, насколько не открыта по всей вероятности сейчас практически ни одна страна, может быть, кроме Германии. Поэтому говорить о том, что китайцы дали здесь слабину, это неправильная постановка вопроса с точки зрения политических целей Китая. Наоборот, китайцы сейчас демонстрируют невероятную открытость, которая им никогда не была свойственна. И это говорит, что они чувствуют внутреннюю силу во всех смыслах этого слова — в том, что касается оказания влияния на свое собственное население и как первооткрыватели вируса, и как люди, которые смогли первыми этот вирус задушить практически в районе Уханя", — отметил Валерий Грешных.

Он напомнил, что именно благодаря наработкам китайских медиков все остальные страны мира имеют возможность держать ситуацию под контролем и сократить число зараженных.