Общий карантин на территории Украины продлится как минимум до 22 июня. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше — наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, все будет зависеть от эпидситуации", — пояснил медик.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.