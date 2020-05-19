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На Украине назвали сроки окончания карантина

Мир » Бывший СССР » Украина

Общий карантин на территории Украины продлится как минимум до 22 июня. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше — наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, все будет зависеть от эпидситуации", — пояснил медик.

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