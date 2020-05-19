Трамп написал главе ВОЗ письмо-ультиматум

В письме, опубликованном в "Твиттере" президентом США Дональдом Трампом и адресованном генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, говорится, что реакции ВОЗ на вспышку коронавируса
"подтвердили многие из серьезных проблем, которые я (Трамп) поднял… и определил другие проблемы, которые Всемирная организация здравоохранения должна была решить, особенно вызывающее тревогу отсутствие независимости Всемирной Организации Здравоохранения от Китайской Народной Республики ”.
В своем письме Трамп дал главе ВОЗ 30 дней на "работу над ошибками" и разработку плана по улучшению ситуации с пандемией. В противном случае глава Белого дома намерен
"превратить временное замораживание финансирования Соединенными Штатами Всемирной Организации Здравоохранения постоянным".
и вовсе пересмотреть членство страны в организации.
This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.