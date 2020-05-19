Трамп написал главе ВОЗ письмо-ультиматум

В письме, опубликованном в "Твиттере" президентом США Дональдом Трампом и адресованном генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, говорится, что реакции ВОЗ на вспышку коронавируса

"подтвердили многие из серьезных проблем, которые я (Трамп) поднял… и определил другие проблемы, которые Всемирная организация здравоохранения должна была решить, особенно вызывающее тревогу отсутствие независимости Всемирной Организации Здравоохранения от Китайской Народной Республики ”.

Ультиматум?

В своем письме Трамп дал главе ВОЗ 30 дней на "работу над ошибками" и разработку плана по улучшению ситуации с пандемией. В противном случае глава Белого дома намерен

"превратить временное замораживание финансирования Соединенными Штатами Всемирной Организации Здравоохранения постоянным".

и вовсе пересмотреть членство страны в организации.