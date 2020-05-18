Американские власти направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и тесты для выявления COVID-19 для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео.
"Около недели назад, может быть, чуть больше, наш президент разговаривал с президентом Путиным и решил оказать помощь России. Речь идет о тестах и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути. Мы рады, что можем помочь им в борьбе с этим вирусом", — пояснил Помпео.
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