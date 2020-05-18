США отправили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Американские власти направили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и тесты для выявления COVID-19 для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео.