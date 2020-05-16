В Соединенных Штатах Америки задержана парикмахер, которая стригла клиентов, несмотря на заражение коронавирусом.
В Департаменте здравоохранения Нью-Йорка отметили, что женщина грубо нарушила законодательство штата. В период самоизоляции всех парикмахерские в штате закрыты. Теперь власти ищут клиентов парикмахера, которые пользовались её услугами за последние три недели.
"Мы предпринимаем чрезвычайные меры, чтобы свести к минимуму распространение этого опасного заболевания, а понимание того, что парикмахерская незаконно работала в течение нескольких недель с сотрудником, зараженным COVID-19, чрезвычайно разочаровывает", — сообщили в департаменте.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.