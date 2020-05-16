В США задержана парикмахер, работавшая, несмотря на заражение COVID-19

В Соединенных Штатах Америки задержана парикмахер, которая стригла клиентов, несмотря на заражение коронавирусом.

В Департаменте здравоохранения Нью-Йорка отметили, что женщина грубо нарушила законодательство штата. В период самоизоляции всех парикмахерские в штате закрыты. Теперь власти ищут клиентов парикмахера, которые пользовались её услугами за последние три недели.