Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?

Инициированный руководством Праги скандал с якобы имевшимися у России планами отравить мэра города и главу одного из районов набирает обороты в СМИ.

После того, как вчера российская дипмиссия сообщила об угрозах, поступающих в адрес посла, а интернет-издание опубликовало "интервью с отравителем", портал Forum 24 предложил дипломату "вернуться домой".

Автор материала Йогана Говоркова в резкой форме озвучивает свое видение ситуации о российско-чешских отношениях.

"Если г-ну послу что-то не кажется, было бы для него, конечно, лучше и безопаснее, если бы он вернулся домой, в Российскую Федерацию. Там СМИ на лидеров государства запускать травлю, конечно, не допускают.Как известно, лучше всех защитить может президент Владимир Путин".

Автор статьи продолжила обвинительную риторику коллег по вопросу о якобы готовившемся покушении на пражских политиков.