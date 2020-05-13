Инициированный руководством Праги скандал с якобы имевшимися у России планами отравить мэра города и главу одного из районов набирает обороты в СМИ.
После того, как вчера российская дипмиссия сообщила об угрозах, поступающих в адрес посла, а интернет-издание опубликовало "интервью с отравителем", портал Forum 24 предложил дипломату "вернуться домой".
Автор материала Йогана Говоркова в резкой форме озвучивает свое видение ситуации о российско-чешских отношениях.
"Если г-ну послу что-то не кажется, было бы для него, конечно, лучше и безопаснее, если бы он вернулся домой, в Российскую Федерацию. Там СМИ на лидеров государства запускать травлю, конечно, не допускают.Как известно, лучше всех защитить может президент Владимир Путин".
Автор статьи продолжила обвинительную риторику коллег по вопросу о якобы готовившемся покушении на пражских политиков.
"Русские ведут себя дерзко, агрессивно и добиваются своих интересов в ущерб нашим. Их посольство является опасным местом", — написано в статье.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".