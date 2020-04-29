Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Чехи сошли с ума – иного объяснения охраны для мэра Праги нет

Экспертное мнение

Михаил Любимов, ветеран разведки, кандидат исторических наук, писатель, комментируя для "Правды.Ру" новость о том, что мэр Праги и еще один городской чиновник приставили к себе полицейскую охрану из страха быть отравленными "по приказу России", заявил, что

"вся эта история — чистой воды сумасшествие".

А мировые СМИ нашли там "цепочку со Скрипалями". Возможен ли такой же сценарий?

Воображать можно что угодно. Например, что в России действует какая-то подпольная организация и травит всех, косо посмотревших на Кремль. Или что наше правительство сплошь состоит из безумцев. Причем кровожадных.

Любая байка, думаю, "прокатит".

А если серьезно… То повод-то они там, в Праге, придумали так себе. Ну подумаешь: площадь переименовали в честь Немцова. И что? Их площадь — пусть делают, что хотят. Или памятник Коневу убрали. Если травить всех, кто памятники сносит, ядов не хватит.

Поводы из серии анекдотов.

А зачем они это делают? Зачем, если всем все очевидно и смешно?

Я вам скажу, зачем. Вот смотрите, я, слава Богу, 25 лет в КГБ проработал, и постоянно нас обвиняли, что мы убираем всех. Но ведь это полное вранье.

  • После Бандеры, которого мы совершенно справедливо ликвидировали (еще бы, такой военный преступник, столько народа погубил), мы никого вообще не трогали.

Все предатели сидят, пишут мемуары и кричат, вот как Виктор Суворов: "Ах-ах, приговор в отношении меня существует". А не кричал бы, все б давно забыли. Кому он интересен-то сейчас?

Или давнее на Римского Папу покушение? Там покушался турок, связанный с болгарами как-то, но приписали это КГБ.

Короче говоря, возвращаясь к вашей теме, это всё - и в бытность КГБ, и сейчас — конечно, полная фигня.

Очередной раз пошуметь, погреметь на Россию, да?

Ну конечно! Чтоб самим не расслабляться и не отвлекаться под влиянием коронавируса. А тем более там выборы у них скоро, и мэр этот какую-то партию представляет.

А между тем анекдот уже перешел в плоскость российско-чешской дипломатии. Но это немного другая история. О ней читайте здесь.

Темы мэр праги михаил любимов намерение отравить полицейская охрана
Новости Все >
В Приморье продлили режим самоизоляции до 11 мая
МИД России обвинило Чехию в создании фейка
Чехи сошли с ума – иного объяснения охраны для мэра Праги нет
В Приморье нарушителей самоизоляции будут выявлять по видеокамерам
Губернатор Чукотки попросил об увеличении размера субсидий для бизнеса
В Москве из-за ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности
В Приморье всех прибывших самолетом и поездом отправят на изоляцию
Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"
В Приморье готовятся к снятию ограничений, связанных с коронавирусом
Коронавирусный бунт в Якутии - газовики "Силы Сибири" устроили митинг
Последние материалы
В Приморье продлили режим самоизоляции до 11 мая
МИД России обвинило Чехию в создании фейка
Чехи сошли с ума – иного объяснения охраны для мэра Праги нет
Фантом - самолет, готовый на все
В Приморье нарушителей самоизоляции будут выявлять по видеокамерам
Губернатор Чукотки попросил об увеличении размера субсидий для бизнеса
В Москве из-за ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Вадим Цыганов: Вике уже лет 150! Она же — легенда!
В Приморье всех прибывших самолетом и поездом отправят на изоляцию
Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Василий Амирджанов Киселев предложил увековечить нацистского генерала Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"
Китайцы мудрые, они найдут решение любой проблемы в своих архивах
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Меры против коронавируса могут стать хуже эпидемии
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин
Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Эксперт о тотальном контроле
Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки СИЗ
Валерий Коровин: карантин — хороший повод избавиться от компрадорской элиты
Эдгар Запашный: "Нельзя очеловечивать животных"
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ