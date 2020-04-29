Чехи сошли с ума – иного объяснения охраны для мэра Праги нет

Михаил Любимов, ветеран разведки, кандидат исторических наук, писатель, комментируя для "Правды.Ру" новость о том, что мэр Праги и еще один городской чиновник приставили к себе полицейскую охрану из страха быть отравленными "по приказу России", заявил, что

"вся эта история — чистой воды сумасшествие".

А мировые СМИ нашли там "цепочку со Скрипалями". Возможен ли такой же сценарий?

Воображать можно что угодно. Например, что в России действует какая-то подпольная организация и травит всех, косо посмотревших на Кремль. Или что наше правительство сплошь состоит из безумцев. Причем кровожадных. Любая байка, думаю, "прокатит". А если серьезно… То повод-то они там, в Праге, придумали так себе. Ну подумаешь: площадь переименовали в честь Немцова. И что? Их площадь — пусть делают, что хотят. Или памятник Коневу убрали. Если травить всех, кто памятники сносит, ядов не хватит. Поводы из серии анекдотов.

А зачем они это делают? Зачем, если всем все очевидно и смешно?

Я вам скажу, зачем. Вот смотрите, я, слава Богу, 25 лет в КГБ проработал, и постоянно нас обвиняли, что мы убираем всех. Но ведь это полное вранье. После Бандеры, которого мы совершенно справедливо ликвидировали (еще бы, такой военный преступник, столько народа погубил), мы никого вообще не трогали. Все предатели сидят, пишут мемуары и кричат, вот как Виктор Суворов: "Ах-ах, приговор в отношении меня существует". А не кричал бы, все б давно забыли. Кому он интересен-то сейчас? Или давнее на Римского Папу покушение? Там покушался турок, связанный с болгарами как-то, но приписали это КГБ. Короче говоря, возвращаясь к вашей теме, это всё - и в бытность КГБ, и сейчас — конечно, полная фигня.

Очередной раз пошуметь, погреметь на Россию, да?

Ну конечно! Чтоб самим не расслабляться и не отвлекаться под влиянием коронавируса. А тем более там выборы у них скоро, и мэр этот какую-то партию представляет.

А между тем анекдот уже перешел в плоскость российско-чешской дипломатии. Но это немного другая история. О ней читайте здесь.