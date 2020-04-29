Михаил Любимов, ветеран разведки, кандидат исторических наук, писатель, комментируя для "Правды.Ру" новость о том, что мэр Праги и еще один городской чиновник приставили к себе полицейскую охрану из страха быть отравленными "по приказу России", заявил, что
"вся эта история — чистой воды сумасшествие".
Воображать можно что угодно. Например, что в России действует какая-то подпольная организация и травит всех, косо посмотревших на Кремль. Или что наше правительство сплошь состоит из безумцев. Причем кровожадных.
Любая байка, думаю, "прокатит".
А если серьезно… То повод-то они там, в Праге, придумали так себе. Ну подумаешь: площадь переименовали в честь Немцова. И что? Их площадь — пусть делают, что хотят. Или памятник Коневу убрали. Если травить всех, кто памятники сносит, ядов не хватит.
Поводы из серии анекдотов.
Я вам скажу, зачем. Вот смотрите, я, слава Богу, 25 лет в КГБ проработал, и постоянно нас обвиняли, что мы убираем всех. Но ведь это полное вранье.
- После Бандеры, которого мы совершенно справедливо ликвидировали (еще бы, такой военный преступник, столько народа погубил), мы никого вообще не трогали.
Все предатели сидят, пишут мемуары и кричат, вот как Виктор Суворов: "Ах-ах, приговор в отношении меня существует". А не кричал бы, все б давно забыли. Кому он интересен-то сейчас?
Или давнее на Римского Папу покушение? Там покушался турок, связанный с болгарами как-то, но приписали это КГБ.
Короче говоря, возвращаясь к вашей теме, это всё - и в бытность КГБ, и сейчас — конечно, полная фигня.
Ну конечно! Чтоб самим не расслабляться и не отвлекаться под влиянием коронавируса. А тем более там выборы у них скоро, и мэр этот какую-то партию представляет.
А между тем анекдот уже перешел в плоскость российско-чешской дипломатии. Но это немного другая история. О ней читайте здесь.
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