Мэр Праги заявил, что он вынужден "приставить к себе полицейскую охрану", поскольку следователями был раскрыт российский заговор с целью отравить его.
Впрочем, раскрыть хоть какие-нибудь подробности Зденек Хржиб отказался.
"Важно только то, что моя жизнь под угрозой. Полицейская защита была просто дана мне 2 недели назад чешской полицией. По их решению я не могу комментировать причины," - цитирует слова Хржиба The Guardian.
По данным чешских СМИ, поводом для "организации защиты градоначальника" стала его же жалоба в полицию на то, что "за ним следят возле дома".
Чешский еженедельник Respekt сообщил, что
"человек, перевозивший российские дипломатические документы, прибыл в Прагу три недели назад с целью убийства Хржиба и другого чешского политика, Ондржея Колара".
Новостной сайт, ссылаясь на анонимные источники в чешской разведке, сообщил, что у предполагаемого убийцы был чемодан, содержащий смертельный яд рицин.
Ни чешские правоохранительные органы, ни чешские политики не подтвердили этот доклад.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это "фейком":
"Мы не знаем, кто проводил расследование. Это похоже на очередной вброс."
Оба политика были откровенны в своей "непримиримой позиции" относительно всего, что связано с Россией.
Хржиб поддержал идею о переименовании площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, оппозиционного политика, убитого в 2015 году.
Колар, мэр муниципалитета Прага-6, сыграл заметную роль в сносе памятника маршалу Ивану Коневу,
"удаление которого в начале этого месяца было встречено гневными протестами со стороны посольства России в Праге и в Москве", - пишет Respekt.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.