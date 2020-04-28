Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Опять "российский заговор с отравлением" - полиция охраняет мэра Праги

Мир

Мэр Праги заявил, что он вынужден "приставить к себе полицейскую охрану", поскольку следователями был раскрыт российский заговор с целью отравить его.

Впрочем, раскрыть хоть какие-нибудь подробности Зденек Хржиб отказался.

"Важно только то, что моя жизнь под угрозой. Полицейская защита была просто дана мне 2 недели назад чешской полицией. По их решению я не могу комментировать причины," - цитирует слова Хржиба The Guardian.

По данным чешских СМИ, поводом для "организации защиты градоначальника" стала его же жалоба в полицию на то, что "за ним следят возле дома".

Кто первым "разоблачил российский заговор"

Чешский еженедельник Respekt сообщил, что

"человек, перевозивший российские дипломатические документы, прибыл в Прагу три недели назад с целью убийства Хржиба и другого чешского политика, Ондржея Колара". 

Новостной сайт, ссылаясь на анонимные источники в чешской разведке, сообщил, что у предполагаемого убийцы был чемодан, содержащий смертельный яд рицин.

Что говорят те,кто должен быть "в курсе"

Ни чешские правоохранительные органы, ни чешские политики не подтвердили этот доклад. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это "фейком":

"Мы не знаем, кто проводил расследование. Это похоже на очередной вброс."

Откуда уши растут

Оба политика были откровенны в своей "непримиримой позиции" относительно всего, что  связано с Россией. 

Хржиб поддержал идею о переименовании площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, оппозиционного политика, убитого в 2015 году. 

  • Российское посольство в Праге на прошлой неделе заявило , что не будет брать адрес на площади, а воспользуется адресом улицы, к которой она также примыкает.

Колар, мэр муниципалитета Прага-6, сыграл заметную роль в сносе памятника маршалу Ивану Коневу,

"удаление которого в начале этого месяца было встречено гневными протестами со стороны посольства России в Праге и в Москве", - пишет Respekt.

Темы мэр прага полицейская охрана российский заговор
Новости Все >
Мнение: кому и зачем нужна шумиха вокруг Ким Чен Ына
Опять "российский заговор с отравлением" - полиция охраняет мэра Праги
Коронавирус перешагнул черту в 3 миллиона
Пандемия пройдет, а неприятности со здоровьем останутся
Гринберг: российским олигархам сейчас не до жиру
Прогноз ВШЭ: средний класс в России скатится в бедность
Мнение: самоизоляция нарушает права лишенных инстинкта самосохранения
Нездоровое питание может привести к деменции
В России почти 400 беременных женщин заражены COVID-19
В конце мая в Турции запустят внутренний туризм
Последние материалы
Опять "российский заговор с отравлением" - полиция охраняет мэра Праги
Коронавирус перешагнул черту в 3 миллиона
Пандемия пройдет, а неприятности со здоровьем останутся
Гринберг: российским олигархам сейчас не до жиру
Прогноз ВШЭ: средний класс в России скатится в бедность
Мнение: самоизоляция нарушает права лишенных инстинкта самосохранения
Армия США поможет в борьбе с коронавирусом
Разноцветный исламский терроризм Пакистана отодвигает сближение с Россией
Сергей Комков: школа — это не сфера услуг
Нездоровое питание может привести к деменции
Популярное
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.

Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Василий Амирджанов COVID-ополчением номенклатура прикрывает свои огрехи Василий Амирджанов Наталия Красовская Инфодемия коронавируса и будущее российского общества Наталия Красовская Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова
Комментарии
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Сергей Комков: школа — это не сфера услуг
В России почти 400 беременных женщин заражены COVID-19
Путин потребовал от регионов 100-процентной готовности к ЧП
Венгрия готовится к окончательному юридическому поражению трансгендеров
Онищенко назвал "железное правило" распространения вируса
Налоги растут. Россия ждет Гитлера?
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Нездоровое питание может привести к деменции
Минфин Украины запретил использовать слова "дефолт" и "рецессия"
О чем поют романсы российские финансы
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Венгрия готовится к окончательному юридическому поражению трансгендеров
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Путин потребовал от регионов 100-процентной готовности к ЧП
Разуваев объяснил, почему восстановится "крепкая буржуазная" Россия
В Италии предполагают, что границы для туристов закроют до конца года
Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала?
Налоги растут. Россия ждет Гитлера?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ