Опять "российский заговор с отравлением" - полиция охраняет мэра Праги

Мэр Праги заявил, что он вынужден "приставить к себе полицейскую охрану", поскольку следователями был раскрыт российский заговор с целью отравить его.

Впрочем, раскрыть хоть какие-нибудь подробности Зденек Хржиб отказался.

"Важно только то, что моя жизнь под угрозой. Полицейская защита была просто дана мне 2 недели назад чешской полицией. По их решению я не могу комментировать причины," - цитирует слова Хржиба The Guardian.

По данным чешских СМИ, поводом для "организации защиты градоначальника" стала его же жалоба в полицию на то, что "за ним следят возле дома".

Кто первым "разоблачил российский заговор"

Чешский еженедельник Respekt сообщил, что

"человек, перевозивший российские дипломатические документы, прибыл в Прагу три недели назад с целью убийства Хржиба и другого чешского политика, Ондржея Колара".

Новостной сайт, ссылаясь на анонимные источники в чешской разведке, сообщил, что у предполагаемого убийцы был чемодан, содержащий смертельный яд рицин.

Что говорят те,кто должен быть "в курсе"

Ни чешские правоохранительные органы, ни чешские политики не подтвердили этот доклад.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это "фейком":

"Мы не знаем, кто проводил расследование. Это похоже на очередной вброс."

Откуда уши растут

Оба политика были откровенны в своей "непримиримой позиции" относительно всего, что связано с Россией.

Хржиб поддержал идею о переименовании площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, оппозиционного политика, убитого в 2015 году.

Российское посольство в Праге на прошлой неделе заявило , что не будет брать адрес на площади, а воспользуется адресом улицы, к которой она также примыкает.

Колар, мэр муниципалитета Прага-6, сыграл заметную роль в сносе памятника маршалу Ивану Коневу,