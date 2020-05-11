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СМИ Чехии установило личность российского "доставщика яда" в Прагу

Мир

Сегодня чешские СМИ подхватили историю, рассказанную интернет-изданием Seznam накануне вечером.

Как следует из опубликованного материала, журналистам удалось не только установить личность человека, который привез в Прагу "чемодан с ядом", но и взять у него эксклюзивное интервью.  Напомним, по версии градоначальников — мэра города и руководителя одного из районов, их собирались отравить российские спецслужбы, и для осуществления задуманного в Прагу прибыл прямиком из Москвы некий человек с ядом в чемодане.

Интервью с "киллером-отравителем"

Некий Андрей Викторович К., которого Seznam называет "работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе", по версии издания привез в Чехию рицин — смертельный яд, предназначавшийся для проведения "операции по ликвидации".

"Андрей Викторович — высокий стройный мужчина, выглядящий моложе своих 34 лет. Работает в Чехии второй год. Он — центральная фигура в истории, лишившей покоя полицию и спецслужбы. В беседе с нашим корреспондентом держался спокойно. Многолетний навык скрывать свои чувства пригодился ему: он отлично себя контролирует.

На вопрос, как объяснить, что именно он является человеком, который привез в Чехию яд рицин — ни эмоций, ни удивления, как будто был к подобному вопросу готов.

"Должно быть, это какая-то ошибка, нес я в чемодане средства дезинфекции и конфеты," — сказал Андрей Викторович", — пишет издание.

К слову, никаких пояснений: почему именно этот человек показался журналистам замешанным в историю, которую ранее российский МИД назвал бредом и фейком, в материале нет. И кто такой это загадочный "Андрей Викторович, 34 лет" — неизвестно.

Опять highly likely…

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Темы чехия доставщик яда
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