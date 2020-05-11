Российское посольство в Чехии выпустило заявление в котором говорится, что из-за компании, развернутой СМИ страны с подачи пражских чиновников, превратившейся в травлю, дипломату стали поступать угрозы.
И теперь ему, а не муниципальным чиновникам, нужна полицейская охрана.
Напомним, что накануне интернет издание Seznam опубликовало материал, в котором приводится интервью некоего Андрея Викторовича К., "сотрудника дипмиссии" (личность до сих пор не прояснена, равно как и нет ответа на вопрос - а был ли мальчик?). Журналисты представили его как человека, привезшего в Прагу из Москвы яд рицин, которым "намеревались отравить мэра Праги и главу района Прага - 6".
Подробнее об этом читайте:
СМИ Чехии установило личность российского "доставщика яда" в Прагу
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.