Истерия в Чехии набирает обороты: охрана нужна послу России

Российское посольство в Чехии выпустило заявление в котором говорится, что из-за компании, развернутой СМИ страны с подачи пражских чиновников, превратившейся в травлю, дипломату стали поступать угрозы.

И теперь ему, а не муниципальным чиновникам, нужна полицейская охрана.

Напомним, что накануне интернет издание Seznam опубликовало материал, в котором приводится интервью некоего Андрея Викторовича К., "сотрудника дипмиссии" (личность до сих пор не прояснена, равно как и нет ответа на вопрос - а был ли мальчик?). Журналисты представили его как человека, привезшего в Прагу из Москвы яд рицин, которым "намеревались отравить мэра Праги и главу района Прага - 6".

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СМИ Чехии установило личность российского "доставщика яда" в Прагу