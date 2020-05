Дональд Трамп резко прервал брифинг по теме коронавируса после вопроса одного из журналистов о том, почему президент постоянно подчеркивает, что США делают лучше, чем любая другая страна, когда речь заходит о тестировании.

Трамп парировал:

Президент ответил:

Трампа часто критиковали за принятие особенно резкого или покровительственного тона на пресс-конференциях в отношении женщин вообще и женщин с "небелым" цветом кожи, в частности. Цзян родилась в Китае, но живет в Америке с двух лет.

Конгрессмен-демократ Тед Лью из Калифорнии написал в своем твиттере:

Тара Сетмайер, политический комментатор, написала в твиттере:

Another disgraceful, racist, temper tantrum by Trump b/c he was asked a pointed question by @weijia

Classy move by @kaitlancollins to allow her to follow up to challenge Trump’s obnoxious “ask China” comment.

Trump can’t handle smart, assertive women. @Honestly_Tara https://t.co/kOshBWFh2G