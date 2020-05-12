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Источник Правда.Ру

"Не меня спрашивай, а Китай!", - вскипел Трамп и ушел с брифинга

Мир

Дональд Трамп резко прервал брифинг по теме коронавируса после вопроса одного из журналистов о том, почему президент постоянно подчеркивает, что США делают лучше, чем любая другая страна, когда речь заходит о тестировании.

"Не спрашивайте меня. Спроси У Китая”, — буквально огрызнулся хозяин Белого дома и ушел.

Что не понравилось Трампу

"Какое значение имеет, кто больше делает тестов? Почему для вас это глобальное соревнование, если каждый день американцы все еще теряют свои жизни, и мы все еще видим больше случаев каждый день?” — спросила Вэйцзя Цзян, корреспондент пула  Белого дома CBS News.

Трамп парировал:

"Ну, они теряют свои жизни повсюду в мире. Может быть, это вопрос, который вы должны задать Китаю. — Не спрашивай меня. Задай этот вопрос Китаю. Когда вы зададите Китаю этот вопрос, вы можете получить очень необычный ответ.”

"Сэр, почему вы говорите это именно мне?” — удивилась журналистка.

Президент ответил:

"Я никому конкретно этого не говорю. Я говорю это любому, кто задаст такой неприятный вопрос,” — резко развернулся и покинул трибуну.

Трампа заподозрили в национализме

Трампа часто критиковали за принятие особенно резкого или покровительственного тона на пресс-конференциях в отношении женщин вообще и женщин с "небелым" цветом кожи, в частности. Цзян родилась в Китае, но живет в Америке с двух лет.

Конгрессмен-демократ Тед Лью из Калифорнии написал в своем твиттере:

"дорогой @realDonaldTrump: американцы азиатского происхождения — это американцы. Некоторые из нас служили на действительной службе в Вооруженных силах США. Некоторые находятся на переднем крае борьбы с этой пандемией в качестве фельдшеров и медицинских работников. Некоторые из них — репортеры, такие как @weijia. Прекратите разделять нашу нацию.”

Тара Сетмайер, политический комментатор, написала в твиттере:

"еще один позорный, расистский, вспыльчивый истерика Трампа b / c ему был задан острый вопрос @weijia ... Трамп не может справиться с умными, напористыми женщинами.”

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Темы тед лью брифинг вэйцзя цзян дональд трамп
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