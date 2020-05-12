Дональд Трамп резко прервал брифинг по теме коронавируса после вопроса одного из журналистов о том, почему президент постоянно подчеркивает, что США делают лучше, чем любая другая страна, когда речь заходит о тестировании.
"Не спрашивайте меня. Спроси У Китая”, — буквально огрызнулся хозяин Белого дома и ушел.
"Какое значение имеет, кто больше делает тестов? Почему для вас это глобальное соревнование, если каждый день американцы все еще теряют свои жизни, и мы все еще видим больше случаев каждый день?” — спросила Вэйцзя Цзян, корреспондент пула Белого дома CBS News.
Трамп парировал:
"Ну, они теряют свои жизни повсюду в мире. Может быть, это вопрос, который вы должны задать Китаю. — Не спрашивай меня. Задай этот вопрос Китаю. Когда вы зададите Китаю этот вопрос, вы можете получить очень необычный ответ.”
"Сэр, почему вы говорите это именно мне?” — удивилась журналистка.
Президент ответил:
"Я никому конкретно этого не говорю. Я говорю это любому, кто задаст такой неприятный вопрос,” — резко развернулся и покинул трибуну.
Трампа часто критиковали за принятие особенно резкого или покровительственного тона на пресс-конференциях в отношении женщин вообще и женщин с "небелым" цветом кожи, в частности. Цзян родилась в Китае, но живет в Америке с двух лет.
Конгрессмен-демократ Тед Лью из Калифорнии написал в своем твиттере:
"дорогой @realDonaldTrump: американцы азиатского происхождения — это американцы. Некоторые из нас служили на действительной службе в Вооруженных силах США. Некоторые находятся на переднем крае борьбы с этой пандемией в качестве фельдшеров и медицинских работников. Некоторые из них — репортеры, такие как @weijia. Прекратите разделять нашу нацию.”
Тара Сетмайер, политический комментатор, написала в твиттере:
"еще один позорный, расистский, вспыльчивый истерика Трампа b / c ему был задан острый вопрос @weijia ... Трамп не может справиться с умными, напористыми женщинами.”
Another disgraceful, racist, temper tantrum by Trump b/c he was asked a pointed question by @weijia
Classy move by @kaitlancollins to allow her to follow up to challenge Trump’s obnoxious “ask China” comment.
Trump can’t handle smart, assertive women. @Honestly_Tara https://t.co/kOshBWFh2G— Tara Setmayer (@TaraSetmayer) May 11, 2020
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