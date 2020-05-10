Представитель Народной милиции ДНР рассказал журналистам о том, что в полях поселков Лебединское и Широкино украинские силовики установили 87 мин против танков.
"Боевики 10 бригады (ВС Украины — Прим. ред.) установили 87 противотанковых мин вдоль дороги общего пользования и близлежащих к ней сельскохозяйственных полях в населенных пунктах Широкино и Лебединское, что подвергает смертельной опасности мирное население и сотрудников миссии ОБСЕ", — сказал представитель Народной милиции ДНР.
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