Пресс-служба администрации Алма-Аты сообщила о том, что власти извиняются перед 86-летним ветераном, которого не пустили возложить цветы к мемориалу в закрытом на карантин парке.
"Приносим извинения, это связано с карантином по коронавирусу", — сказал заместитель руководителя управления общественного развития Алма-Аты Айдар Есенбеков
Видео об этом распространила пресс-служба администрации.
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