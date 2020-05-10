Власти Алма-Аты извинились перед ветераном за запрет возложения цветов

Пресс-служба администрации Алма-Аты сообщила о том, что власти извиняются перед 86-летним ветераном, которого не пустили возложить цветы к мемориалу в закрытом на карантин парке.

"Приносим извинения, это связано с карантином по коронавирусу", — сказал заместитель руководителя управления общественного развития Алма-Аты Айдар Есенбеков

Видео об этом распространила пресс-служба администрации.