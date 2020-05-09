Белорусский лидер Александр Лукашенко решил оправдаться за то, что не отменил военный парад в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
"Мы просто не могли иначе", - заявил президент.
По словам Лукашенко, белорусы - "последние наследники победы".
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