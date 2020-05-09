Лукашенко ответил тем, кто его осуждает

Белорусский лидер Александр Лукашенко решил оправдаться за то, что не отменил военный парад в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

"Мы просто не могли иначе", - заявил президент.

По словам Лукашенко, белорусы - "последние наследники победы".