Антиправительственный блок может появиться в Молдавии

Свергнуть действующее правительство Молдавии планируют местные оппозиционеры. Создать антиправительственный блок призывает фракция Pro Moldova.

Присоединиться к ним депутатов из других партий призвал лидер фракции Андриан Канду.

"Мы, команда Pro Moldova, призываем парламентские группы и фракции из оппозиции, а также депутатов парламентского большинства, которых заботит будущее этой страны, присоединиться к созданию антиправительственного блока. Вместе мы сможем сместить антинародное правительство", — говорится в сообщении, которое политик опубликовал на своей странице в социальной сети.

По мнению оппозиции, действующее правительство не в состоянии обеспечить функционирование страны, принимает неконституционные акты, не справляется с кризисом, возникшим из-за эпидемии коронавируса.

В стране более 140 человек скончались от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Молдавии зарегистрировано более 4,3 случаев заражения. Среди инфицированных министр внутренних дел страны Павел Войку.