Свергнуть действующее правительство Молдавии планируют местные оппозиционеры. Создать антиправительственный блок призывает фракция Pro Moldova.
Присоединиться к ним депутатов из других партий призвал лидер фракции Андриан Канду.
"Мы, команда Pro Moldova, призываем парламентские группы и фракции из оппозиции, а также депутатов парламентского большинства, которых заботит будущее этой страны, присоединиться к созданию антиправительственного блока. Вместе мы сможем сместить антинародное правительство", — говорится в сообщении, которое политик опубликовал на своей странице в социальной сети.
По мнению оппозиции, действующее правительство не в состоянии обеспечить функционирование страны, принимает неконституционные акты, не справляется с кризисом, возникшим из-за эпидемии коронавируса.
В стране более 140 человек скончались от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Молдавии зарегистрировано более 4,3 случаев заражения. Среди инфицированных министр внутренних дел страны Павел Войку.
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