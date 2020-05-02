Глава МВД Молдавии признался что болен коронавирусом

Глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил о том, что заразился легкой формой коронавируса.

"Чтобы предотвратить появление ошибочной информации в средствах массовой информации, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на новую вирусную инфекцию у меня подтвердили лёгкую форму COVID-19", — написал он в Facebook.

По словам Войку, ему не потребовалась обязательная госпитализация.