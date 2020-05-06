Еще четыре человека стали жертвами коронавируса в Молдавии. Они скончались за минувшие сутки.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Молдавии.
"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 140 пациентов из-за COVID-19, 1658 человек выздоровели", — говорится на сайте ведомства.
С начала эпидемии в стране выявлено более 4363 случаев инфицирования COVID-19. В Молдавии действует режим чрезвычайного положения, который продлится до 15 мая.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что коронавирус подхватил глава Министерства внутренних дел страны Павел Войку. Он публично сообщил об этом, чтобы избежать слухов в СМИ. Болезнь протекает в легкой форме, министр проходит лечение дома.
Молдавия получила финансовую поддержку от России, Евросоюза и МВФ на решение проблем в экономике, возникших из-за эпидемии коронавируса.
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