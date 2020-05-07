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Источник Правда.Ру

Новым премьером Ирака стал экс-журналист и глава разведки

Мир

В правительстве Ирака наконец закончились споры и ссоры: законодатели утвердили нового премьер-министра и правительство.

Напомним, Адель Абдул Махди, который возглавлял Временное правительство, ушел в отставку еще в прошлом году, когда протестующие, недовольные его правительством, вышли на улицы, "ухода правящей элиты Ирака".

Толпы людей тогда обвиняли политический класс, пришедший к власти после вторжения США в 2003 году, которое свергло Саддама Хусейна, в коррупции, которая привела страну к дисфункции и экономическому краху.

Кто занял главный пост в правительстве Ирака

Новый премьер — министр, Мустафа аль-Кадими, начальник иракской разведки и бывший журналист.

Он начнет работу без полностью сформированного кабмина, поскольку борьба за правительственные портфели после отставки Абдула Махди в ноябре помешала двум предыдущим кандидатам на пост премьер-министра его сформировать.

На данный момент в правительстве Ирака вакантны должности министров нефти, иностранных дел, по вопросам юстиции, сельского хозяйства и торговли.

Почему именно Кадими

Кандидатура Кадими на пост была принята большинством голосов законодателей.

Иракские официальные лица заявили, что Кадими приемлем как для Соединенных Штатов, так и для Ирана, чья борьба за влияние на Ирак переросла в открытую конфронтацию в прошлом году.

С чего намерен начать новый премьер-министр

"Безопасность, стабильность и процветание Ирака — это наш путь", — написал Кадими на своей странице в Twitter после того, как парламент проголосовал за его кабинет.

Он заявил, что

  • сделает борьбу с пандемией коронавируса, от которой в Ираке пострадало более 2 тысяч человек и погибло более 100, приоритетной задачей,
  • привлечет к ответственности тех, кто убил протестующих в предыдущие месяцы антиправительственных волнений.

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Темы ирак премьер-министр мустафа аль-кадими
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