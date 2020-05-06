В Иране появится новая валюта

Туман придет на смену риалу. Власти Ирана решили официально переименовать национальную валюту.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"В течение долгого времени у нас была национальная валюта, которую мы записывали, и была национальная валюта, которую использовали в устной речи. Риал фактически не существовал в жизни людей. Я не считаю, что с точки зрения экономического роста или инфляции эта мера окажет заметное воздействие, скорее речь идет об удобстве подсчетов и красоте национальной валюты", — сказал иранский лидер.

Он пояснил, что из-за этого возникали частые ошибки в работе банков.

Соответствующий законопроект уже утвержден парламентом Ирана. Один туман равен 10 тысячам риалов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что властям Ирана почти удалось победить коронавирус. 75% заболевших смогли выздороветь. В стране снят карантин, идет восстановление экономики.