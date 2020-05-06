Латвийская ССР всегда была денежным донором Советского Союза - она отдавала 48% своих доходов в "общий котел". Это свидетельствует о силе страны.
С таким заявлением выступил Янис Борданс, заявил министр юстиции Латвии, забыв указать, сколько денег республика получала из того самого "котла".
Напомним, что в Латвии в течение ряда лет работает так называемая "комиссия по подсчету ущерба от советской оккупации", что обходится маленькой прибалтийской стране в десятки тысяч евро ежегодно.
Например, бюджет ее на 2020 год - €35 770. И это только на то, чтобы "оценить ущерб бюджета за период 1946 1960 годы".
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