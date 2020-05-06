Из Риги: Латвия была денежным донором СССР и Россия должна заплатить

Латвийская ССР всегда была денежным донором Советского Союза - она отдавала 48% своих доходов в "общий котел". Это свидетельствует о силе страны.

С таким заявлением выступил Янис Борданс, заявил министр юстиции Латвии, забыв указать, сколько денег республика получала из того самого "котла".

Напомним, что в Латвии в течение ряда лет работает так называемая "комиссия по подсчету ущерба от советской оккупации", что обходится маленькой прибалтийской стране в десятки тысяч евро ежегодно.

Например, бюджет ее на 2020 год - €35 770. И это только на то, чтобы "оценить ущерб бюджета за период 1946 1960 годы".

Но денег на "благое дело" латышам не жаль, ведь так приятно "выставлять счета" России.

Правда, "должник" почему-то не согласен раскошеливаться: