Заключенных в Белоруссии лишили свиданий с родственниками

Свидания с родственниками отменили в белорусских колониях. Ограничения введены из-за коронавируса.

Чтобы избежать нарушения прав заключенных, им предложено совершать больше звонков, в том числе по видеосвязи.

"Временно приостановлено предоставление свиданий с сохранением их количества. В качестве компенсирующей меры максимально расширена практика предоставления возможности телефонных разговоров. Там, где есть обучающие классы, организованы видеозвонки, чтобы заключенные не чувствовали себя покинутыми", — рассказал глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Также в этот сложный период заключенным разрешили увеличить количество передач с воли. Каждая посылка должна быть до 10 кг.

Сейчас в тюрьмах Белоруссии выявлено два случая заражения коронавирусом. Один инфицированный полностью поправился, второй находится в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день в Белоруссии зарегистрировано 17 489 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 103 человека.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса в Британии начали отпускать заключенных. На свободу раньше срока вышли 40 человек.