Власти Британии планировали выпустить на свободу около четырех тысяч заключенных. В итоге досрочное освобождение получили только 40 человек.
Раньше срока их выпустили на свободу из-за коронавируса.
"К настоящему моменту мы освободили около 40, 4 тысячи — это число тех, кто удовлетворял требованиям и мог быть освобожден", — рассказал министр юстиции Британии Роберт Бакленд в эфире местного телеканала.
На свободу вышли те, у кого срок уже подходил к концу, и кто отбывал наказание не за насильственные или сексуальные преступления. Им придется носить электронные браслеты, которые отслеживают местонахождение человек.
Министр отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в тюрьмах страны лучше, чем была месяц назад.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Латинской Америке выявили новый вероятный очаг вспышки коронавируса. Это местные тюрьмы. По мнению правозащитников, местные тюрьмы имеют все шансы стать практически неуправляемыми центрами распространения коронавируса. В качестве подтверждения опасений распространения в тюрьмах COVID-2019 правозащитники размещают в интернете фотографии заключенных в Сальвадоре, "плотно упакованных во время обыска".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.