40 заключенных вышли на свободу в Британии из-за коронавируса

Власти Британии планировали выпустить на свободу около четырех тысяч заключенных. В итоге досрочное освобождение получили только 40 человек.

Раньше срока их выпустили на свободу из-за коронавируса.

"К настоящему моменту мы освободили около 40, 4 тысячи — это число тех, кто удовлетворял требованиям и мог быть освобожден", — рассказал министр юстиции Британии Роберт Бакленд в эфире местного телеканала.

На свободу вышли те, у кого срок уже подходил к концу, и кто отбывал наказание не за насильственные или сексуальные преступления. Им придется носить электронные браслеты, которые отслеживают местонахождение человек.

Министр отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в тюрьмах страны лучше, чем была месяц назад.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Латинской Америке выявили новый вероятный очаг вспышки коронавируса. Это местные тюрьмы. По мнению правозащитников, местные тюрьмы имеют все шансы стать практически неуправляемыми центрами распространения коронавируса. В качестве подтверждения опасений распространения в тюрьмах COVID-2019 правозащитники размещают в интернете фотографии заключенных в Сальвадоре, "плотно упакованных во время обыска".