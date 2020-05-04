Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

Жителей Гонконга обеспечат многоразовыми масками

Мир » Азия

Около 7,5 миллиона жителей Гонконга получат многоразовые маски. Их раздадут бесплатно.

Такое решение приняли в правительстве. Многоразовые маски хорошо защищают от вирусов, их можно стирать до 60 раз.

За последнюю неделю в Гонконге не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Всего же здесь было зарегистрировано 1039 инфицированных, четыре человека скончались.

В самом Китае за сутки выявили три новых случая COVID-19. Все они ввозные. Инфицированных нашли в Шанхае и провинции Шаньдун.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 82 880 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 481 человек (33 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 766 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", — сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Напомним, что в Гонконге режим карантина продлен до 7 мая. Это значит, что закрыты развлекательные и торговые центры, спортзалы и кинотеатры, караоке-бары, салоны красоты, массажные салоны. На улице можно находиться только в случае крайней необходимости, запрещено собираться группами более четырех человек.

Темы китай гонконг коронавирус многоразовые маски
Новости Все >
Эксперт рассказала о перспективах онлайн-туризма
Московские медики-студенты могут заработать более 150 тысяч рублей
Соцсети сообщают о попытке вооруженного переворота в Катаре
Московский индекс самоизоляции начал снижаться
Аналитики предостерегли от покупки авто после режима самоизоляции
Власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19
Полицейские накрыли тайную вечеринку "бизнес-элиты" в Сургуте
Полицейские спасли больше 20 человек из горящего дома в Благовещенске
В Польше заявили, что 10 мая провести президентские выборы невозможно
Призывников в Казахстане проверят на коронавирус
Последние материалы
Московский индекс самоизоляции начал снижаться
Аналитики предостерегли от покупки авто после режима самоизоляции
Власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19
Полицейские накрыли тайную вечеринку "бизнес-элиты" в Сургуте
Полицейские спасли больше 20 человек из горящего дома в Благовещенске
"Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом
В Польше заявили, что 10 мая провести президентские выборы невозможно
Призывников в Казахстане проверят на коронавирус
Дезертира, сбежавшего из армии 15 лет назад, обнаружили в Тюмени
Московские школьники получат годовые оценки 15 мая
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Любовь Степушова "Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Пари на Крым: посол Украины пообещал очень скоро вернуть полуостров
Профессор Катасонов читает будущее в антиутопиях и Священном Писании
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
МИД Украины не подчиняется Зеленскому
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
Патриарх Кирилл попросил материально поддержать священнослужителей
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
Собчак назвала Навального лжецом
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ