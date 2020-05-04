Жителей Гонконга обеспечат многоразовыми масками

Около 7,5 миллиона жителей Гонконга получат многоразовые маски. Их раздадут бесплатно.

Такое решение приняли в правительстве. Многоразовые маски хорошо защищают от вирусов, их можно стирать до 60 раз.

За последнюю неделю в Гонконге не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Всего же здесь было зарегистрировано 1039 инфицированных, четыре человека скончались.

В самом Китае за сутки выявили три новых случая COVID-19. Все они ввозные. Инфицированных нашли в Шанхае и провинции Шаньдун.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 82 880 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 481 человек (33 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 766 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", — сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Напомним, что в Гонконге режим карантина продлен до 7 мая. Это значит, что закрыты развлекательные и торговые центры, спортзалы и кинотеатры, караоке-бары, салоны красоты, массажные салоны. На улице можно находиться только в случае крайней необходимости, запрещено собираться группами более четырех человек.