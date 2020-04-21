Карантин в Гонконге продлили

Ограничительные меры продлили власти Гонконга. Карантин продолжится до 7 мая.



Такое решение приняли власти города.



"Следуя советам экспертов и моих коллег, я пришла к мнению, что на данный момент наиболее разумным подходом для обеспечения гарантий того, что достигнутые Гонконгом за последние три месяца успехи не будут растрачены впустую, является продление мер социального дистанцирования еще на 14 дней", — сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Это значит, что еще две недели в городе не будут работать развлекательные и торговые центры, спортзалы и кинотеатры, караоке-бары, салоны красоты, массажные салоны. На улице можно находиться только в случае крайней необходимости, запрещено собираться группами более четырех человек.

По последним данным в Гонконге 1025 случаев заболевания коронавируса. Жертвами болезни стали четыре пациента.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что от коронавируса в мире погибли уже более 170 тысяч человек. Антилидером является США. В стране COVID-19 диагностирован у 787 370 человек, умер каждый четвертый инфицированный. Китай находится на восьмой строчке рейтинга.