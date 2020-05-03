Агентство "Рёнхап" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщило о том, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну не было сделано ни одной операции.
"Мы считаем, что Ким Чен Ыну не делали операцию. Сейчас выходят сообщения о том, что ему могли ее сделать, основанные на том, что его походка изменилась, или других причинах. Это не правда", — заявил источник в беседе с журналистами.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.