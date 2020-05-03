В Сеуле не заметили изменений в Ким Чен Ыне

Агентство "Рёнхап" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщило о том, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну не было сделано ни одной операции.