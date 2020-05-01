Правозащитник и депутат Южнокорейского парламента Чи Сон Хо, который 10 лет назад сбежал из Пхеньяна заявил о том, что почти уверен в смерти Ким Чен Ына.
"Мне сообщили, что Ким умер в прошлые выходные. Это не на 100% определенно, но я могу сказать, что вероятность составляет 99%", — заявил правозащитник в беседе с агенством "Yonhap".
Он также уточнил, что официальный Пхеньян может сделать заявление о смерти лидера уже в ближайшие выходные.
Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи не появляется на людях уже почти три недели.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.