Соскучились по фаст-фуду: в Англии километровые очереди в Burger King

Десятки автомобилистов сегодня выстроились в километровые очереди, чтобы попасть во вновь отрывающиеся после коронавирусного карантина рестораны Burger King.

Желание купить фаст-фуд у британцев настолько сильно, что им не жаль нескольких часов, проведенных в очереди.

Пока открываются единичные точки быстрого питания - режим карантина все еще не снят в Британии окончательно, однако сеть Burger King объявила, что уже на этой неделе они возобновят работу во всех городах страны, а к 31 мая надеются открыть все филиалы.