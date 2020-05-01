Десятки автомобилистов сегодня выстроились в километровые очереди, чтобы попасть во вновь отрывающиеся после коронавирусного карантина рестораны Burger King.
Желание купить фаст-фуд у британцев настолько сильно, что им не жаль нескольких часов, проведенных в очереди.
Пока открываются единичные точки быстрого питания - режим карантина все еще не снят в Британии окончательно, однако сеть Burger King объявила, что уже на этой неделе они возобновят работу во всех городах страны, а к 31 мая надеются открыть все филиалы.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.