Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит средства на поддержку россиян, которые не смогли вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Деньги пойдут на оплату их питания, проживания и продление виз.

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питание и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами, в том числе на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве", — сказал Мишустин на заседании кабмина.