Трамп: Китай очень хочет, чтобы я проиграл выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что он изучает различные варианты последствий, с которыми может столкнуться Китай "из-за своей борьбы с пандемией коронавируса".

"Я могу сделать очень многое, чтобы усложнить их жизнь", - заявил Трамп.

И добавил, что КНР "сделает многое", чтобы помешать ему остаться на посту президента США.

Трамп, напомним, неоднократно говорил о том, что считает Китай виновным в глобальной пандемии, которая убила по меньшей мере 60 тысяч человек в Соединенных Штатах (по данным Reuters tally - прим.ред), и бросила американскую экономику в глубокую рецессию, поставив под угрозу его надежды на еще один четырехлетний срок.

Президент-республиканец, часто обвиняемый в том, что он поздно среагировал и действовал недостаточно решительно, чтобы подготовить Штаты к распространению вируса, утверждает, что Китай должен был быть сообщить миру о коронавирусе намного раньше.

Теперь вот новый поворот - Трамп заранее пытается назначить виноватых в своей возможной неудаче на выборах в ноябре. Пока это только Китай.