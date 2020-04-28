МИД Украины не признал геноцид армян и поддержал Турцию

Министерство иностранных дел Украины не признаёт геноцид армян в Османской империи. Документ с рекомендациями по непризнанию данного исторического факта был разослан по государственным учреждениям.

Документ опубликовал украинский журналист Андрей Манчук. По его мнению, решение МИДа может быть связано с тем, что Армения не признала голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.