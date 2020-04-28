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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

В Китае законом запретили есть змей и других "диких животных"

Мир

В Китае отныне запрещена охота, разведение и потребление в пищу диких животных. Нарушители будут строго наказываться. Запрет вступит в силу с 1 июня.

Об этом сегодня сообщает постоянный Комитет народного конгресса Пекина, который и выступил инициатором новых правил "защиты диких животных".

В чем суть нового закона

  • Охота и убийство диких животных, таких как бамбуковые крысы, личинки пагумы, змеи и другие, а также употребление их в пищу запрещены.
  • За незаконную охоту, поедание, использование, продажу, транспортировку, перевозку и доставку животных — строгое наказание.
  • Поставщики услуг общественного питания, такие как рестораны, клубы и столовые, не имеют права приобретать, хранить или обрабатывать "дикую природу и ее продукты", которые людям запрещено есть.
  • Рынкам и платформам электронной коммерции также запрещены к продаже дикие животные.
  • Власти будут конфисковывать и "добытых" диких животных, и незаконные доходы нарушителей.
  • Штраф — до пятикратного размера их незаконного дохода.
  • В случае отсутствия незаконного дохода нарушители будут оштрафованы на сумму до 50 000 юаней ($7 000).

Запрет зарубил под корень целую отрасль промышленности

В Китае фермы по выращиванию диких животных — один из самых распространенных и прибыльных видов бизнеса. Фермеры выращивали змей, бамбуковых крыс, личинок, дикобразов жуков и другие "деликатесы". Дело это было по большей части семейное.

Сейчас правительство думает, как помочь всем этим людям, потерявшим дело и доход. Пока только предлагается помощь на "переориентирование": разведение рыбы, кур или иных видов птиц.

Темы китай пекин запрет разводить и есть диких животных
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