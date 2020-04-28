В Китае законом запретили есть змей и других "диких животных"

В Китае отныне запрещена охота, разведение и потребление в пищу диких животных. Нарушители будут строго наказываться. Запрет вступит в силу с 1 июня.
Об этом сегодня сообщает постоянный Комитет народного конгресса Пекина, который и выступил инициатором новых правил "защиты диких животных".
В Китае фермы по выращиванию диких животных — один из самых распространенных и прибыльных видов бизнеса. Фермеры выращивали змей, бамбуковых крыс, личинок, дикобразов жуков и другие "деликатесы". Дело это было по большей части семейное.
Сейчас правительство думает, как помочь всем этим людям, потерявшим дело и доход. Пока только предлагается помощь на "переориентирование": разведение рыбы, кур или иных видов птиц.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.