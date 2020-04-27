В Бельгии от COVID-2019 умер последний выживший в Освенциме

Один из последних выживших в фашистском лагере смерти Освенцим бельгийцев, Анри Кичка, умер от COVID-2019.
Он скончался в Брюссельском доме престарелых в возрасте 94 лет.
В своем Facebook, его сын Мишель Кичка написал:
"маленький микроскопический коронавирус преуспел там, где вся нацистская армия потерпела неудачу. Мой отец пережил марш смерти, но сегодня его жизненный марш закончился."
Анри кичка родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье польского происхождения. Его родители бежали от антисемитизма в Восточную Европу, чтобы построить новую жизнь на Западе.
Когда нацистская Германия вторглась в Бельгию и оккупировала ее, им было негде спрятаться, и вскоре, в 1942 году, они попали в Освенцим.
Анри и его отец работали, а женщины семьи - мать Анри, его сестры и тетя - сразу по прибытии в лагерь были отправлены в газовую камеру.
В 1945 году Анри вместе с другими уцелевшими узниками был освобожден советскими войсками.
Спустя 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о своей жизни в лагере смерти, чтобы убедиться, что его голос все еще будет слышен, когда он уйдет.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.