В Белоруссии более 10 тысяч человек были заражены коронавирусом

Пресс-служба Минздрава Белоруссии сообщила, что в стране за последние сутки выявлено 843 случая заражения коронавирусом, 5 человек скончались.

"Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 тысячи 525 тестов. Зарегистрировано 10 тысяч 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных", — говорится в сообщении.

Общее количество погибших с самого начала коронавирусной пандемии в Белоруссии составило 72 человека.