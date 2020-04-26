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Источник Правда.Ру

В Белоруссии более 10 тысяч человек были заражены коронавирусом

Мир » Европа » Восточная Европа

Пресс-служба Минздрава Белоруссии сообщила, что в стране за последние сутки выявлено 843 случая заражения коронавирусом, 5 человек скончались.

"Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 тысячи 525 тестов. Зарегистрировано 10 тысяч 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных", — говорится в сообщении.

Общее количество погибших с самого начала коронавирусной пандемии в Белоруссии составило 72 человека.

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