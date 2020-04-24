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Источник Правда.Ру

Все серьезно: в Японии срезают тысячи цветов, чтобы люди сидели дома

Мир

Уже завтра, 25 апреля, в Японии начинается череда государственных праздников — Золотая неделя. И для того, чтобы у жителей страны не было соблазна нарушить карантин, введенный из-за коронавируса 7 апреля, власти приносят в жертву десятки тысяч цветов.

Делается это, по словам, губернатора Токио Юрико Койке,

"чтобы отпугнуть посетителей от парков, потому что цветочные фестивали — непременный атрибут праздников — могут стать источником новых кластеров инфекции".

Цветы — под корень

На правительственном уровне уже отменен ежегодный фестиваль роз, но парк Йоно в Сайтаме, в котором его традиционно проводят, по — прежнему открыт для публики:

  • сейчас в нем обрезают почки с 3 тысяч розовых 180-ти сортов.

 

В Сакуре, городе в 50 км к востоку от Токио, уже уничтожено более 100 тысяч стеблей тюльпанов.

"Многие жители пришли впрошлые выходные, когда цветы были в полном цвету, — сказал Сакихо Кусано, чиновник из мэрии. — Мы не можем позволить таких массовых собраний. Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как срезать все цветы на площади в 7 тысяч квадратных метров.”

Коронавирус в Японии

"За последние сутки (23 апреля) в Японии зарегистрировано более 430 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь в стране общее число заболевших превысило 10 000 человек", — сообщает Министерство здравоохранения. — Вирус убил более 300 человек. Из них 29 погибли вчера"

Уточнение

Эти цифры не включают 712 случаев инфицирования и 13 случаев смерти, связанных с круизным судном Diamond Princess, которое было помещено в карантин в Иокогаме в феврале.

Темы япония карантин срезают розы фестиваль цветов
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