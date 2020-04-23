На Украине снизили учетную ставку

До 8% годовых опустили учетную ставку на Украине. Решение принял Национальный банк страны.

Ранее она была 10% годовых. Расчеты по новой ставке начнутся 24 апреля.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%", — заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий в ходе прямой трансляции в интернете.

В последний раз понижение учетной ставки на Украине началось год назад — в апреле 2019 года. Максимальный размер за всю историю Незалежной был зафиксирован весной-летом 2015 года. Тогда учетная ставка составляла 30%.

Напомним, что в середине марта украинцы массово скупали валюту. В итоге во многих банках ее просто не осталось. Это было вызвано резким ростом спроса при одновременном закрытии границ с европейскими странами.

Ранее сообщалось, что Украина попросила помощи у МВФ. Были запрошены средства на борьбу с коронавирусом.

Сейчас Украину ждет новая волна реформ. В состав правительства планирует войти Михаил Саакашвили. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером.