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Источник Правда.Ру

Французов призвали носить маски в общественных местах

Мир » Европа

Из-за пандемии коронавируса режим изоляции во Франции продлен до 11 мая. План по выходу из положения премьер-министр Франции Эдуард Филипп должен представить в течении ближайших двух недель.

Национальная академия медицины Франции призвала всех граждан страны носить маски при любом выходе из дома.

"Ношение защитных масок должно быть повсеместным в общественных местах. Эта мера будет иметь эпидемиологическое действие на распространение вируса, только если каждый будет вынужден ее применить, как только покинет свой дом. Одной простой рекомендации недостаточно, каждый должен считать себя потенциальным носителем вируса и заразным, даже если он чувствует себя здоровым", — говорится в сообществе академии.

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