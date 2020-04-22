Французов призвали носить маски в общественных местах

Из-за пандемии коронавируса режим изоляции во Франции продлен до 11 мая. План по выходу из положения премьер-министр Франции Эдуард Филипп должен представить в течении ближайших двух недель.

Национальная академия медицины Франции призвала всех граждан страны носить маски при любом выходе из дома.