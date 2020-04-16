Польша снимет ряд ограничений к концу апреля

Польские власти решили ослабить карантинные меры. Ряд введенных из-за карантина ограничений будет снят.

Это планируется сделать к концу апреля.

"Сегодня господин премьер презентует этапы отмены ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Более подробно, конечно, будет презентован первый этап, в котором будут отменены определенные ограничения", — сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Сейчас в стране запрещен въезд иностранцев, остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение. Местным жителям без необходимости нельзя покидать дома. В общественных местах у каждого гражданина должна быть медицинская маска на лице.

В стране зарегистрировано 7 582 случая заболевания коронавирусом. Жертвами болезни стали 286 человек.

Ранее сообщалось, что Польша готовится к пику заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что максимальное количество инфицированных будет в конце апреля — начале мая.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что польские врачи отказываются работать в домах престарелых. Паника среди медперсонала поднялась в районе Мокотув. Обслуживающий персонал предположил, что все их подопечные больны коронавирусом и просто сбежали.