В Польше паника: врачи отказываются работать в домах престарелых

Врачи и медсестры покинули дом престарелых в варшавском районе Мокотув, испугавшись заражения коронавирусом. Это массовое явление в Польше.

Об этом пишет в воскресенье газета Wyborcza.

Медперсонал убежал из дома престарелых из-за коронавируса

В доме проживает 56 пожилых пациента, в основном прикованных к постели.

"Большинство из них и, возможно, все они заражены коронавирусом, и о них заботится только одна медсестра. Врачи и медсестры покинули свои места несколько дней назад, опасаясь за свое здоровье, как и директор, который уже некоторое время находится на карантине", — пишет газета.

Муж героической медсестры Яцек Песневский сообщил, что она уже "несколько дней на ногах, не зная, как долго это продлится".

Не хотят работать, несмотря на огромные штрафы

Глава Мазовецкого воеводства, к которому принадлежит социальное учреждение, заявил, что уже проинформировал прокуратуру Варшавы "о подозрении в совершении медицинским персоналом преступления против жизни и здоровья людей, находящихся в доме престарелых".

Константин Раздзивилл добавил, что вызвал 100 медработников, чтобы помочь не только этому дому престарелых, но и другим, где ситуация критическая, но только 15 из них ответили.

"Я наказал оставшихся 85 штрафом в размере 5 000 злотых (88 105 тысяч рублей)", — сказал чиновник.

По последним данным польского министерства здравоохранения в воскресенье число зараженных коронавирусом в стране возросло до 6674, скончались 232 человека.