Врачи и медсестры покинули дом престарелых в варшавском районе Мокотув, испугавшись заражения коронавирусом. Это массовое явление в Польше.
Об этом пишет в воскресенье газета Wyborcza.
В доме проживает 56 пожилых пациента, в основном прикованных к постели.
"Большинство из них и, возможно, все они заражены коронавирусом, и о них заботится только одна медсестра. Врачи и медсестры покинули свои места несколько дней назад, опасаясь за свое здоровье, как и директор, который уже некоторое время находится на карантине", — пишет газета.
Муж героической медсестры Яцек Песневский сообщил, что она уже "несколько дней на ногах, не зная, как долго это продлится".
Глава Мазовецкого воеводства, к которому принадлежит социальное учреждение, заявил, что уже проинформировал прокуратуру Варшавы "о подозрении в совершении медицинским персоналом преступления против жизни и здоровья людей, находящихся в доме престарелых".
Константин Раздзивилл добавил, что вызвал 100 медработников, чтобы помочь не только этому дому престарелых, но и другим, где ситуация критическая, но только 15 из них ответили.
"Я наказал оставшихся 85 штрафом в размере 5 000 злотых (88 105 тысяч рублей)", — сказал чиновник.
По последним данным польского министерства здравоохранения в воскресенье число зараженных коронавирусом в стране возросло до 6674, скончались 232 человека.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.