Польша готовится к пику заболеваемости коронавирусом

В апреле и мае в Польше ожидают максимальный наплыв больных коронавирусом. Власти рассчитывают, что пик придется на апрель.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

"В то же время мы помним о том, что, конечно, число людей, которые будут одновременно болеть, будет находиться на высоком уровне достаточно долго, потому что период лечения заболевших пациентов составляет более 10 дней. В связи с этим общее число людей, которые заболеют, будет на высоком уровне минимум весь май", — отметил Мюллер.

Сейчас в Польше ежедневно регистрируют сотни новых случаев заражения коронавирусом. В стране объявлен режим эпидемии. Диагноз "коронавирус" поставлен свыше 7,2 тысячам человек. Жертвами заболевания стали 263 пациента.

В Польше закрыты границы, иностранцев на территорию страны не пропускают, остановлено железнодорожное и авиасообщение со всеми странами. Учебный процесс остановлен, выходить на улицу без крайней необходимости запрещено.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что польские врачи отказываются работать в домах престарелых. Паника среди медперсонала поднялась в районе Мокотув. Обслуживающий персонал предположил, что все их подопечные больны коронавирусом и просто сбежали.